Mohamed Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hamed 6 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد حامد şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hamed Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hamed'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Hamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Hamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Enppi SC U23

1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2018 yılında Bank El Ahly

Mohamed Hamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hamed şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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