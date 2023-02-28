Mohamed Hamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hamed 1 Ocak 1994 tarihinde Matrouh şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ismail Hamed El Hawari şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hamed Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 90 Ninety Football Management yapmaktadır. Mohamed Hamed, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 26 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hamed'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Hamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Hamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Eylül 2021 yılında Enppi SC

Mohamed Hamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hamed şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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