Mohamed Hany kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hany Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hany adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hany Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hany 25 Ocak 1996 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد هاني الدمرداش şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hany Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Mohamed Hany, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hany'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hany Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hany isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Hany Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Hany futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında El Ahly U21

1 Ocak 2015 yılında El Ahly

Mohamed Hany Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hany şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Hany Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 3 numaralı formasıyla 27 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.