Mohamed Hashem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hashem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hashem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hashem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hashem 29 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد هاشم şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hashem Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Hashem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 6 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hashem'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hashem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hashem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Hashem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Hashem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2017 yılında Ismaily

Mohamed Hashem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hashem şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.