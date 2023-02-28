Mohamed Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hassan 3 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد حسن şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hassan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R.L.S yapmaktadır. Mohamed Hassan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hassan'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Hassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Hassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2015 yılında Harras Hodoud

30 Haziran 2016 yılında El Ahly U21

13 Ağustos 2016 yılında Baladiya

8 Temmuz 2017 yılında Wadi Degla

30 Haziran 2018 yılında Baladiya

1 Temmuz 2018 yılında Wadi Degla

15 Temmuz 2018 yılında Zamalek

2 Aralık 2020 yılında Cleopatra FC

27 Ocak 2021 yılında Ismaily

31 Ağustos 2021 yılında Cleopatra FC

19 Eylül 2022 yılında Ismaily

Mohamed Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hassan şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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