Mohamed Helal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Helal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Helal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Helal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Helal 8 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد هلال şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Helal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Helal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Helal'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Helal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Helal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Helal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Helal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Lierse SK U19

1 Ağustos 2014 yılında Lierse SK U21

18 Ağustos 2015 yılında Wadi Degla

2 Eylül 2021 yılında Bank El Ahly

Mohamed Helal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Helal şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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