Mohamed Hesham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hesham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hesham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hesham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hesham 4 Aralık 1999 tarihinde Cairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Hesham Emam Mohamed Shamlol şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hesham Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Hesham, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hesham'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hesham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hesham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Hesham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Hesham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Enppi SC

16 Ocak 2022 yılında Petrojet

30 Haziran 2022 yılında Enppi SC

Mohamed Hesham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hesham şuan Enppi SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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