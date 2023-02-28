Mohamed Hozian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Hozian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Hozian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Hozian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Hozian 2 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Hany Hozian şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Hozian Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Hozian, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Hozian'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Hozian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Hozian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Hozian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Hozian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2020 yılında Petrojet

31 Ekim 2020 yılında Mokawloon U23

1 Aralık 2020 yılında Bank El Ahly

31 Ağustos 2021 yılında Mokawloon U23

1 Eylül 2021 yılında El Mokawloon

Mohamed Hozian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Hozian şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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