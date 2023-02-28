Mohamed İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed İbrahim 1 Mart 1992 tarihinde Aboel Matamer şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد إبراهيم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed İbrahim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Premium Sports Agency yapmaktadır. Mohamed İbrahim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 9 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed İbrahim'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed İbrahim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed İbrahim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Zamalek

1 Eylül 2014 yılında Marítimo

30 Ocak 2015 yılında Zamalek

31 Temmuz 2019 yılında El Makasa

9 Kasım 2020 yılında Cleopatra FC

Mohamed İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed İbrahim şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed İbrahim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 20 numaralı formasıyla 8 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

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