Mohamed İdir Hadid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İdir Hadid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed İdir Hadid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed İdir Hadid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed İdir Hadid 26 Nisan 2002 tarihinde Tizi Ouzou şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed İdir Hadid Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed İdir Hadid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed İdir Hadid'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed İdir Hadid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed İdir Hadid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed İdir Hadid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed İdir Hadid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında JS Kabylie

Mohamed İdir Hadid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed İdir Hadid şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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