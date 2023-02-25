Mohamed İheb Benbelabbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İheb Benbelabbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed İheb Benbelabbas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed İheb Benbelabbas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed İheb Benbelabbas 28 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed İheb Benbelabbas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed İheb Benbelabbas'nin JS Kabylie ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed İheb Benbelabbas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed İheb Benbelabbas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed İheb Benbelabbas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed İheb Benbelabbas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed İheb Benbelabbas şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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