Mohamed İkbal Boufligha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İkbal Boufligha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed İkbal Boufligha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed İkbal Boufligha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed İkbal Boufligha 28 Eylül 1993 tarihinde Tahir şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed İkbal Boufligha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed İkbal Boufligha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mohamed İkbal Boufligha'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed İkbal Boufligha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed İkbal Boufligha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed İkbal Boufligha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed İkbal Boufligha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında US Biskra

Mohamed İkbal Boufligha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed İkbal Boufligha şuan US Biskra takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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