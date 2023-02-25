Mohamed İmad Reguieg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İmad Reguieg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed İmad Reguieg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed İmad Reguieg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed İmad Reguieg 2 Haziran 2002 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da عماد رقيق şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed İmad Reguieg Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BAL Partners Football Agency yapmaktadır. Mohamed İmad Reguieg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed İmad Reguieg'nin MC Oran ile sözleşmesi 3 Mart 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed İmad Reguieg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed İmad Reguieg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed İmad Reguieg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed İmad Reguieg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında MC Oran

Mohamed İmad Reguieg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed İmad Reguieg şuan MC Oran takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

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