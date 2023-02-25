Mohamed İslam Bakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İslam Bakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed İslam Bakir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed İslam Bakir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed İslam Bakir 13 Temmuz 1996 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed İslam Bakir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Foot Consulting yapmaktadır. Mohamed İslam Bakir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 23 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed İslam Bakir'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed İslam Bakir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed İslam Bakir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed İslam Bakir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed İslam Bakir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında RC Arbaa

1 Haziran 2016 yılında ES Sétif

2 Temmuz 2019 yılında CS Sfaxien

23 Ekim 2020 yılında CR Belouizdad

Mohamed İslam Bakir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed İslam Bakir şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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