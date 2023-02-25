Mohamed İslam Belkhir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İslam Belkhir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed İslam Belkhir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed İslam Belkhir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed İslam Belkhir 16 Mart 2001 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,7 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed İslam Belkhir Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Mohamed İslam Belkhir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed İslam Belkhir'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed İslam Belkhir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed İslam Belkhir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed İslam Belkhir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed İslam Belkhir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında CR Belouizdad

Mohamed İslam Belkhir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed İslam Belkhir şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed İslam Belkhir Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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