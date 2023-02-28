Mohamed İsmail kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed İsmail Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed İsmail adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed İsmail Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed İsmail 1 Ağustos 1999 tarihinde Ismailia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد إسماعيل şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed İsmail Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Mohamed İsmail, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed İsmail'nin Enppi SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed İsmail Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed İsmail isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed İsmail Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed İsmail futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Aswan SC

31 Ekim 2020 yılında Enppi SC U23

1 Kasım 2020 yılında Enppi SC

Mohamed İsmail Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed İsmail şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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