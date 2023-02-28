Mohamed Khalifa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Khalifa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Khalifa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Khalifa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Khalifa 7 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mısır,Libya uyrukludur.Gerçek adı da محمد خليفة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Khalifa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Khalifa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 9 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Khalifa'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Khalifa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Khalifa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Khalifa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Khalifa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zamalek U21

20 Kasım 2016 yılında Leixões

24 Ağustos 2017 yılında Alassiouty SC

30 Haziran 2018 yılında Leixões

1 Temmuz 2018 yılında El Dakhlia

5 Ağustos 2019 yılında Aswan SC

31 Ocak 2022 yılında Eastern Company

31 Ağustos 2022 yılında Aswan SC

9 Ekim 2022 yılında Ismaily

Mohamed Khalifa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Khalifa şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Khalifa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır U20 takımında 25 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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