Mohamed Khoutir Ziti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Khoutir Ziti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Khoutir Ziti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Khoutir Ziti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Khoutir Ziti 19 Nisan 1990 tarihinde Sétif şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Khoutir Ziti Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Khoutir Ziti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Khoutir Ziti'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Khoutir Ziti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Khoutir Ziti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Khoutir Ziti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Khoutir Ziti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında JS Kabylie

1 Temmuz 2011 yılında CS Constantine

1 Temmuz 2012 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2014 yılında JS Kabylie

1 Haziran 2016 yılında ES Sétif

2 Temmuz 2018 yılında CABB Arreridj

2 Temmuz 2019 yılında CR Belouizdad

5 Kasım 2020 yılında Al-Nasr Bengh.

1 Eylül 2021 yılında ES Sétif

Mohamed Khoutir Ziti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Khoutir Ziti şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohamed Khoutir Ziti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ES Sétif (ab 2004)

Cezayir U23 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

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