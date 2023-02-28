Mohamed Koko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Koko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Koko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Koko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Koko 11 Nisan 1991 tarihinde Suez şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ahmed Ateya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Koko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 11 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Koko'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Koko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Koko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Koko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Koko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında El Makasa

14 Eylül 2021 yılında Cleopatra FC

11 Ekim 2022 yılında Ismaily

30 Haziran 2023 yılında Cleopatra FC

Mohamed Koko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Koko şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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