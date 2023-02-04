Mohamed Kone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Kone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Kone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Kone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Kone 7 Mart 2002 tarihinde Adjamé şehrinde doğmuştur. Aslen Fildişi Sahili,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Kone Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Kone, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Le Havre futbol takımında oynamaktadır. AC Le Havre takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Kone'nin AC Le Havre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Kone Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohamed Kone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Kone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Kone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında US Torcy Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Le Havre U19

1 Temmuz 2021 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2022 yılında AC Le Havre

Mohamed Kone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Kone şuan AC Le Havre takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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