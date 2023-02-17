Mohamed Kone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Kone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Kone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Kone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Kone 21 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Koné şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Kone Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BTFM yapmaktadır. Mohamed Kone, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Kapfenberg futbol takımında oynamaktadır. SV Kapfenberg takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Kone'nin SV Kapfenberg ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Kone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Kone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Kone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Kone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2021 yılında SV Kapfenberg

Mohamed Kone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Kone şuan SV Kapfenberg takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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