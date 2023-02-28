Mohamed Kone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Kone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Kone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Kone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Kone 7 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Lamine Kone şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Kone Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Kone'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Kone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Kone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Şubat 2023 yılında Ararat Yerevan
Mohamed Kone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Kone şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.