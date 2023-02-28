Mohamed Laaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Laaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Laaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Laaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Laaba 1 Ocak 1993 tarihinde Giza şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Abdelrahman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Laaba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına - tarihinde katılmıştır. Mohamed Laaba'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Laaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Laaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Laaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Laaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Laaba şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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