Mohamed Lagraa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Lagraa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Lagraa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Lagraa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Lagraa 7 Kasım 1986 tarihinde Aïn Kermes şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Lagraa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Lagraa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Lagraa'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Lagraa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Lagraa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Lagraa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Lagraa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında JSM Tiaret

1 Temmuz 2010 yılında USM El Harrach

1 Temmuz 2012 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2015 yılında JS Saoura

24 Temmuz 2017 yılında USM Bel Abbès

1 Temmuz 2019 yılında MC Oran

Mohamed Lagraa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Lagraa şuan MC Oran takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.