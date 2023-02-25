Mohamed Lamine Abid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Lamine Abid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Lamine Abid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Lamine Abid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Lamine Abid 4 Temmuz 1991 tarihinde Larbaa şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Lamine Abid Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Az_management yapmaktadır. Mohamed Lamine Abid, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Lamine Abid'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Lamine Abid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Lamine Abid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Lamine Abid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Lamine Abid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında USM El Harrach

26 Temmuz 2015 yılında MC Alger

30 Haziran 2016 yılında USM El Harrach

26 Temmuz 2016 yılında NA Hussein Dey

1 Temmuz 2017 yılında CS Constantine

1 Ekim 2021 yılında Chelghoum Laïd

18 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

28 Temmuz 2022 yılında US Biskra

Mohamed Lamine Abid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Lamine Abid şuan US Biskra takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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