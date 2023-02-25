Mohamed Lamine Boutouala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Lamine Boutouala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Lamine Boutouala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Lamine Boutouala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Lamine Boutouala 27 Kasım 1999 tarihinde Béchar şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Lamine Boutouala Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Lamine Boutouala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Lamine Boutouala'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Lamine Boutouala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Lamine Boutouala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Lamine Boutouala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Lamine Boutouala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında JS Saoura

Mohamed Lamine Boutouala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Lamine Boutouala şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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