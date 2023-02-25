Mohamed Lamine Ouattara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Lamine Ouattara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Lamine Ouattara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Lamine Ouattara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Lamine Ouattara 14 Haziran 1998 tarihinde Lopou şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Burkina Faso uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Lamine Ouattara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mohamed Lamine Ouattara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Kabylie futbol takımında oynamaktadır. JS Kabylie takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Lamine Ouattara'nin JS Kabylie ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Lamine Ouattara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Lamine Ouattara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Lamine Ouattara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Lamine Ouattara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2016 yılında JC Bobo Dioulasso

1 Ağustos 2018 yılında Sonabel

5 Şubat 2022 yılında JS Kabylie

Mohamed Lamine Ouattara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Lamine Ouattara şuan JS Kabylie takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Lamine Ouattara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Burkina Faso takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.