Mohamed Lamine Zemmamouche kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Lamine Zemmamouche Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Lamine Zemmamouche adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Lamine Zemmamouche Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Lamine Zemmamouche 19 Mart 1985 tarihinde Mila şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da محمد أمين زماموش şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Lamine Zemmamouche Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Lamine Zemmamouche, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Alger futbol takımında oynamaktadır. USM Alger takımına 1 Ağustos 2011 tarihinde katılmıştır. Mohamed Lamine Zemmamouche'nin USM Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Lamine Zemmamouche Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Lamine Zemmamouche isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Lamine Zemmamouche Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Lamine Zemmamouche futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında USM Alger

1 Temmuz 2009 yılında MC Alger

1 Ağustos 2011 yılında USM Alger

Mohamed Lamine Zemmamouche Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Lamine Zemmamouche şuan USM Alger takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohamed Lamine Zemmamouche Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lycée Sportif de Draria, USM Alger

Cezayir takımında 16 numaralı formasıyla 28 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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