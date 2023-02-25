Mohamed Larbi Khoualed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Larbi Khoualed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Larbi Khoualed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Larbi Khoualed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Larbi Khoualed 3 Aralık 1989 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Larbi Khoualed Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Larbi Khoualed'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Larbi Khoualed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Larbi Khoualed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mohamed Larbi Khoualed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Larbi Khoualed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında MSP Batna

1 Temmuz 2016 yılında US Tébessa

1 Temmuz 2019 yılında Ouled Djellal

1 Ekim 2020 yılında US Biskra

Mohamed Larbi Khoualed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Larbi Khoualed şuan US Biskra takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.