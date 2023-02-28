Mohamed Magdy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Magdy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Magdy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Magdy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Magdy 1 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Magdy Abdelfattah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Magdy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Magdy'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Magdy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Magdy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Magdy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Magdy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Ismaily

5 Ekim 2021 yılında El Makasa

31 Ağustos 2022 yılında Ismaily

19 Eylül 2022 yılında El Dakhlia

Mohamed Magdy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Magdy şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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