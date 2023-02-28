Mohamed Magli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Magli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Magli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Magli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Magli 5 Ocak 1996 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد مجلي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Magli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Magli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Mohamed Magli'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Magli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Magli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Magli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Magli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında El Mokawloon

Mohamed Magli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Magli şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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