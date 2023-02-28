Mohamed Mahmoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Mahmoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Mahmoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Mahmoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Mahmoud 7 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد محمود şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Mahmoud Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven 11 yapmaktadır. Mohamed Mahmoud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Mahmoud'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Mahmoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Mahmoud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Mahmoud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Mahmoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Wadi Degla

1 Ocak 2019 yılında El Ahly

10 Ocak 2023 yılında El Ittihad

30 Haziran 2023 yılında El Ahly

Mohamed Mahmoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Mahmoud şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Mahmoud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 15 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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