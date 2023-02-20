Mohamed Maisara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Maisara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Mohamed Maisara kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Maisara ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.