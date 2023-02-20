Mohamed Maisara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Maisara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Maisara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Maisara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Maisara 20 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Al-Hassan Maisara şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Maisara Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Maisara'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Maisara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Maisara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Al-Markhiya SC
Mohamed Maisara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Maisara şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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