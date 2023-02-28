Mohamed Makhlouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Makhlouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Makhlouf kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Makhlouf ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed Makhlouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Makhlouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Makhlouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Makhlouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Makhlouf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Makhlouf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Makhlouf 3 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur.  Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Sayed Makhlouf şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Makhlouf Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Makhlouf, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 30 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Makhlouf'nin Ismaily SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Makhlouf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Makhlouf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Makhlouf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Makhlouf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Pharco FC

18 Temmuz 2018 yılında Zamalek U21

30 Temmuz 2018 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2019 yılında Zamalek U21

30 Ağustos 2019 yılında Ismaily

31 Ocak 2021 yılında El Makasa

31 Ağustos 2021 yılında Ismaily

Mohamed Makhlouf kimdir

Mohamed Makhlouf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Makhlouf şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mohamed Makhlouf nereli

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