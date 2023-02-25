Mohamed Merouani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Merouani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Merouani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Merouani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Merouani 29 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Merouani Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Merouani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 14 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Merouani'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Merouani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Merouani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Merouani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Merouani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında ASO Chlef

14 Ocak 2019 yılında MC Alger

Mohamed Merouani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Merouani şuan MC Alger takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Merouani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U23 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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