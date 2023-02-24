Mohamed Mezghrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Mezghrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Mezghrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Mezghrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Mezghrani 2 Haziran 1994 tarihinde Ukkel şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Belçika,Cezayir uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Amin Mezghrani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Mezghrani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fisher Sport Ltd yapmaktadır. Mohamed Mezghrani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Mezghrani'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Mezghrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Mezghrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Mezghrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Mezghrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Standard U19

1 Temmuz 2012 yılında Standard U21

1 Temmuz 2013 yılında KV Turnhout

1 Temmuz 2015 yılında KFC Duffel

1 Temmuz 2016 yılında RKC Waalwijk

1 Temmuz 2018 yılında USM Alger

29 Ocak 2019 yılında Honvéd

20 Ocak 2022 yılında Puskás AFC

Mohamed Mezghrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Mezghrani şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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