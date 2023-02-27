Mohamed Morabet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Morabet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Morabet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Morabet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Morabet 31 Ocak 1998 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Morabet Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini fair-sport GmbH yapmaktadır. Mohamed Morabet, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Morabet'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Morabet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Morabet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Morabet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Morabet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında SV Wehen U17

1 Temmuz 2014 yılında FSV Frankf. U17

1 Temmuz 2015 yılında FSV Frankf. U19

1 Temmuz 2017 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC K'lautern

28 Ocak 2021 yılında VfR Aalen

30 Haziran 2021 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2021 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Hesperange

Mohamed Morabet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Morabet şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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