Mohamed Morsi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Morsi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Morsi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Morsi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Morsi 1 Ocak 1990 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد مرسى şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Morsi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mohamed Morsi'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Morsi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Morsi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Morsi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Morsi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Smouha

26 Ocak 2016 yılında El Raja

30 Haziran 2016 yılında Smouha

6 Ağustos 2016 yılında Tanta SC

1 Temmuz 2018 yılında Enppi SC

15 Ocak 2020 yılında Aswan SC

31 Ekim 2020 yılında Enppi SC

30 Ocak 2023 yılında Aswan SC

Mohamed Morsi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Morsi şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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