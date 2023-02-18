Mohamed Moufid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Moufid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Moufid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Moufid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Moufid 12 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Moufid Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Exceptional Player's yapmaktadır. Mohamed Moufid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FAR Rabat futbol takımında oynamaktadır. FAR Rabat takımına 8 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Moufid'nin FAR Rabat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Moufid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Moufid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 575 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Moufid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Moufid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2020 yılında FAR Rabat

Mohamed Moufid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Moufid şuan FAR Rabat takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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