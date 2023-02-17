Mohamed Moulhi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Moulhi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Moulhi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Moulhi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Moulhi 13 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Moulhi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Solution Business yapmaktadır. Mohamed Moulhi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Moulhi'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Moulhi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Moulhi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Moulhi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Moulhi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında RFC Lüttich

Mohamed Moulhi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Moulhi şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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