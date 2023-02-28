Mohamed Nabih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Nabih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Nabih adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Nabih Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Nabih 1 Ocak 2006 tarihinde El Mahalla şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد نبيه şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Nabih Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Nabih'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Nabih Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Nabih isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Nabih Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Nabih futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında El Mahalla

Mohamed Nabih Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Nabih şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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