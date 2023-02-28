Mohamed Nadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Nadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Nadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Nadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Nadi 20 Mayıs 1991 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد نادي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Nadi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Nadi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 27 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Mohamed Nadi'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Nadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Nadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Nadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Nadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2018 yılında El Gouna

27 Temmuz 2019 yılında Smouha

Mohamed Nadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Nadi şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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