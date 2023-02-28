Mohamed Nadim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Nadim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Nadim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Nadim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Nadim 20 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد نديم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Nadim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Nadim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Nadim'nin Zamalek SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Nadim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Nadim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Nadim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Nadim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Temmuz 2018 yılında Zamalek U21

1 Eylül 2022 yılında Zamalek

Mohamed Nadim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Nadim şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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