Mohamed Naguib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Naguib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Naguib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Naguib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Naguib 31 Ocak 1983 tarihinde Mansoura şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد نجيب şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Naguib Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eihab Ragab yapmaktadır. Mohamed Naguib, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Naguib'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Naguib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Naguib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Naguib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Naguib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında Baladiya

1 Ocak 2009 yılında El Shorta

1 Temmuz 2011 yılında El Ahly

1 Ağustos 2019 yılında El Gouna

30 Eylül 2022 yılında El Dakhlia

Mohamed Naguib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Naguib şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Mohamed Naguib Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 18 numaralı formasıyla 16 Aralık 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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