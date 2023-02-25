Mohamed Namani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Namani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Namani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Namani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Namani 21 Eylül 1990 tarihinde Algier şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Namani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Namani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Mohamed Namani'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Namani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Namani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Namani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Namani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında El Annasser

1 Temmuz 2010 yılında USM Blida

1 Temmuz 2014 yılında ASO Chlef

17 Temmuz 2016 yılında CR Belouizdad

1 Temmuz 2018 yılında Al-Fateh

1 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2020 yılında MC Oran

Mohamed Namani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Namani şuan MC Oran takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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