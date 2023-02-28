Mohamed Nasef kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Nasef Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Nasef adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Nasef Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Nasef 1 Kasım 1988 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد ناصف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Nasef Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Mohamed Nasef, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Nasef'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Nasef Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Nasef isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Nasef Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Nasef futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Enppi SC

19 Temmuz 2016 yılında Zamalek

23 Ağustos 2017 yılında Gaish

25 Temmuz 2018 yılında El Ittihad

30 Haziran 2019 yılında Gaish

15 Eylül 2022 yılında Cleopatra FC

Mohamed Nasef Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Nasef şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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