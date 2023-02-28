Mohamed Nasr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Nasr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Nasr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Nasr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Nasr 25 Ocak 2000 tarihinde Ismailia şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da محمد نصر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Nasr Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mohamed Nasr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ismaily SC futbol takımında oynamaktadır. Ismaily SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Mohamed Nasr'nin Ismaily SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Nasr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Nasr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Nasr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Nasr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Ismaily

Mohamed Nasr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Nasr şuan Ismaily SC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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