Mohamed Nehari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Nehari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Nehari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mohamed Nehari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mohamed Nehari 8 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. Fransa,Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mohamed Nehari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Nehari'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mohamed Nehari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mohamed Nehari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında ES Pennoise
1 Temmuz 2015 yılında Le Pontet
1 Temmuz 2017 yılında FC Martigues
1 Temmuz 2018 yılında Athl. Marseille
1 Temmuz 2022 yılında Marignane GCB
25 Ağustos 2022 yılında Chelghoum Laïd
Mohamed Nehari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mohamed Nehari şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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