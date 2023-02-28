Mohamed Nosseir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Nosseir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Nosseir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Nosseir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Nosseir 7 Mayıs 1999 tarihinde Tanta şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Khalifa Ali Nosseir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Nosseir Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Westland Group yapmaktadır. Mohamed Nosseir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Nosseir'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Nosseir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Nosseir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mohamed Nosseir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Nosseir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında El Ahly

21 Eylül 2022 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2023 yılında El Ahly

Mohamed Nosseir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Nosseir şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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