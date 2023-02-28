Mohamed Omar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Omar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Omar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Omar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mohamed Omar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Omar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Omar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Omar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Omar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Omar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Omar 22 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Omar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HFX Wanderers FC futbol takımında oynamaktadır. HFX Wanderers FC takımına 16 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Omar'nin HFX Wanderers FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mohamed Omar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mohamed Omar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Mohamed Omar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Omar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Notre Dame

11 Ocak 2022 yılında Colorado

16 Şubat 2022 yılında HFX Wanderers

Mohamed Omar kimdir

Mohamed Omar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Omar şuan HFX Wanderers FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Toronto FC, Berkshire School

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Mohamed Omar nereli

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